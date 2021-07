Engelen en oorlogen

Het weerbericht belooft weinig goeds voor onze wandelplannen deze week. Startpunt, dinsdag, is het Belgische Lommel. We zijn met zijn zessen en we gaan twee dagen stevig lopen op het Airbornepad, een route van ruim 200 kilometer, in het spoor van de geallieerden van operatie Market Garden. De bevrijders liepen schuin door Brabant, via Eindhoven naar Arnhem.

De eerste wandeldag regent het niet. Op het plein naast de katholieke kerk in het centrum van Lommel staat een tengere engel van brons, ook haar vleugels zijn rank, ze houdt een lauwerkrans omhoog voor ‘Onze Helden’, jongens uit Lommel die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Ik wou dat die engel echt was. Als je door je ooghaartjes kijkt, is dat ook zo. Waar zijn ze toch, de en..