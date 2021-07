Iemand een keer helemaal, maar dan ook echt helemaal uit laten praten, doet wonderen

‘An enemy is one whose story we have not heard.’ Een vijand is iemand wiens verhaal je nog niet kent. Deze uitspraak komt van de Amerikaanse vredesactivist Gene Knudsen Hoffman. Ze ontwikkelde een luistermethode waarmee ze overal ter wereld conflicten tussen groepen en volken probeerde op te lossen. Tijdens de Koude Oorlog in Rusland, bij de inheemse volken in Alaska, maar vooral in Israël en de Palestijnse gebieden. Ze noemde haar methode ‘compassionate listening’, bewogen luisteren.

percepties

Knudsen: ‘Het vereist een bijzondere houding. Zonder oordeel, zonder vijandschap, zoek je naar de waarheid van de ander. Je probeert steeds door het masker van angs..