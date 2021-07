Maria: oogappel of twistappel voor protestant en katholiek?

Vanaf het begin van de Reformatie vormt de moeder van de Heer een bron van discussie tussen katholieken en protestanten. Nico van den Akker, jarenlang predikant in ’s-Hertogenbosch, sprak over Maria als oogappel of twistappel. Recent verscheen de studie Maria, icoon van genade van de hand van Arnold Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Het boek was voor de blogger Geert de Korte, naamgenoot maar geen familie en lid van de Gereformeerde Gemeenten, aanleiding om Arnold Huijgen en mijzelf samen te brengen voor een dialoog. Plaats van het gesprek was de Mariakapel in de Bossche kathed..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .