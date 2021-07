Als je diep in mijn hart kijkt, zou ik maar wat graag instappen om de ruimtereis van mijn leven te maken

Er was wat gedoe over, die ruimtereis van de zeventigjarige Amerikaanse miljardair Richard Branson. Hij had het geld dat hij voor die reis neertelde beter aan coronavaccins voor Afrika kunnen besteden, las ik ergens. Het zou inderdaad kunnen dat je met het geld voor een ruimtereis half Afrika had kunnen vaccineren. Maar als alle niet-miljardairs - de Jan Modalen van deze wereld - een euro uitsparen, komen we met dat bedrag ook een heel eind.

De schuld van dit wereldprobleem afschuiven op miljardairs geeft geen pas. Geef elkaar de ruimte, in plaats van elkaar de maat te nemen. Je loopt hierdoor zelfs het risico weg te lopen bij je eigen verantwoordelijkheid. Gun de miljardairs van deze wereld liever dat pleziertje, en het majestueuze dat z..