Politiek en een goede gave uit Gods hand

Het interview met Hugo de Jonge in de zaterdagkrant eindigde met de zin ‘Ik kan het vaccin niet anders zien dan als een goede gave uit Gods hand.’

Stel je eens voor dat hij, en andere gelovige ministers, elk plan in een persconferentie of in een debat met die zin afsluiten. Dat zou heel goed kunnen. We krijgen tenslotte veel meer dan vaccins.

Natuurlijk, ik weet ook wel dat De Jonge zich er zeer van bewust is wie deze krant lezen en dat zo’n uitspraak hier eerder landt dan ergens anders. Daar zit dan meteen ook mijn lichte aarzeling. Ik voel me een beetje bespeeld. Overigens zonder ook maar iets van de oprechtheid van de woorden van de minister af te willen doen. Daar kan ik niet over oordelen, hoe glibberig het terrein ook is, als je mens..