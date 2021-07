Je kunt helderder zien als je in plaats van te strijden je gaat overgeven aan God

Aan het eind van dit kerkelijk seizoen kijk ik terug op een jaar vol verrassingen, mooie ontdekkingen en moeilijke tijden. Voor mij was dit de eerste keer dat ik alleen met een Nederlands team optrok, alleen Nederlandse vergaderingen heb meegemaakt en alleen Nederlandse planningen heb gemaakt. Voor veel van mijn collega’s was het door mijn aanwezigheid juist een jaar met een intercultureel vleugje. Ik geloof dat deze interactie ons heeft uitgerekt, breder gemaakt en dichter bij elkaar heeft gebracht. Natuurlijk zorgde corona er ook voor dat we als kerkelijk werkers heel bijzondere uitdagingen hebben gehad.

Dwars door alles wat ik met mijn oosterse ogen in een westerse context en een tijd van crisis mocht meemaken, zijn mij twee dingen opg..