Nuance verdwijnt door harde grenzen. Alles wordt zwart-wit

Deze vrije zomer blijkt begrensd. Maar nu we toch vakantie gaan vieren op Hollandse bodem, gaan we helemaal de diepte in. Ons tripje staat in het teken van de Jacobspaden. Eeuwenoude pelgrimsroutes, met opstapplekken in (onder andere) Fryslân en Groningen. Voor velen ooit het begin van de lange tocht naar Santiago de Compostella.

Toch las ik in de voorbereiding voor die Nederlandse vakantie iets dat me weer voorbij de grens trok. Een van de middelen die Karel de Grote twaalfhonderd jaar geleden gebruikte om verbroedering van volken en culturen te bewerkstelligen, was de pelgrimage naar Compostella. Rond het jaar 1000 was Europa een lappendeken van volken en talen. Oorlogen beheersten het leven. Maar pelgrims brachten daar verandering in. ..