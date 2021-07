We hadden beter op het laatste fluitsignaal kunnen wachten

Je zou niet zeggen dat Mark Rutte, behalve als minister-president, ook jarenlange ervaring heeft als docent in het vmbo. Elke nieuwe klas probeert je uit. Dan kun je niet eerst streng doen en een week later de teugels toch loslaten. Dat doen Rutte en De Jonge nu. Vrijdag zeiden ze dat ze niet iets konden bedenken wat ze fout hadden gedaan. Toen columnisten, commentatoren en kiezers over hen heen vielen, bespeurden ze toch een ‘inschattingsfout’ en boden ze excuses aan. Zo blijft het onrustig in de klas.

Ze wilden te graag. Bijna anderhalf jaar hadden ze week in, week uit de natie streng toegesproken. Weer nieuwe beperkingen afgekondigd. De kritische vraag was toen al: waar is het licht aan de eind van de tunnel? Geef mensen ook perspectie..