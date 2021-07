Ruimtevrees

Zou er iemand aankloppen met een onverwacht aanbod van een reis naar de planeet Mars, dan zou ik beleefd weigeren. Maar dat is wel met de kennis van nu. Het kan nog veranderen. Enkele miljardairs investeren graag in ruimtereizen. Aan de plus-kant van deze ondernemingen staat dat zij veel, zo niet alles, betalen uit eigen zak. Een astronaut noemde het ooit ‘nogal ontnuchterend’ om daar boven in de ruimte te zijn en te beseffen ‘dat je veiligheid afhangt van de laagste bieder op een regeringscontract’. Dat probleem speelt bij deze nieuwe, private ruimtemissies in elk geval niet. Als er al schroefjes loszitten, dan wellicht niet bij de raketten.

Een argument voor deze missies is: we móeten een reserveplaneet zoeken, voor het geval dat. Maar ..