De paus en homorelaties, een paradoxale benadering

In een handgeschreven, Spaanse brief moedigde paus Franciscus op 27 juni de Amerikaanse jezuïet James Martin aan, zijn pastorale werk ten behoeve van LGBT’ers te blijven doen. De paus zag hierin ‘de stijl van God’, die gekenmerkt wordt door ‘nabijheid, medeleven en tederheid’. Al eerder weigerde de paus in een persconferentie homostellen te veroordelen die al jaren lang een monogame relatie hebben. Ouders van LGBT’ers drukte hij in 2018 op het hart hun kinderen niet te verstoten.

Aan de andere kant noemde hij in 2015 het homohuwelijk niet in overeenstemming met Gods plan. En zeer onlangs tekende de Heilige Stoel protest aan tegen een Italiaans wetsvoorstel waarin uitingen van haat jegens holebi’s gelijkgesteld worden met misdrijven, ..