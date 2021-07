Ik deel de kritiek op Hongarije, maar stoor me aan de collectieve verontwaardiging

Wat stoort me daar toch zo aan? Twee weken geleden buitelde verlicht Europa over Hongarije heen. Het land voerde een – volgens effectieve framing – ‘antihomo’-wet in. Ook de meeste christenen schurkten tegen de comfortabele weldenkende meerderheid aan. Regenboogvlaggen waren niet aan te slepen. Sociale en andere media explodeerden van verontwaardiging. Ferme taal en roerend ritueel vulden het publieke beeld. Dit soort achterlijke volken verdient geen plek in de morele voorhoede die Europa nu eenmaal is. Dank u Heer, dat wij niet zijn als die zwarte zondaars aan de blauwe Donau.

Wat stoort me daar toch zo aan? Ik deel namelijk de kritiek op Hongarije. Het is erg wanneer een samenleving jongeren die ontdekken dat ze lhbtq+’er zijn, pu..