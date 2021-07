De sfeer die de EO creëerde rond Uitgepreekt stond mij tegen

Hoe zit dat nou met die tv-serie Uitgepreekt van de EO? Vooraf was er ophef. De uitzendingen zelf, met verhalen van voormalige dominees, brachten weinig beroering. Was die ophef dus nergens op gebaseerd? Ik denk dat het net even anders ligt.

Maandag sloot presentator Margje Fikse de serie af met een terugblik. Ze sprak met dominees die nog wél hun ‘bijzondere positie’ in de kerk vervullen. Dat was zinvol. Er kan veel misgaan in het leven van dominees én in de opstelling van kerken. Genoeg verhalen gehoord om te weten dat dit thema aandacht verdient. Bovendien brachten de dominees wat meer balans in het spreken over verzoening en genade.

Maar toen Margje Fikse de ophef over Uitgepreekt wilde verklaren, wees ze ook maandag weer op ‘de bijzonder..