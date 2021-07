De straat is opgebroken, de pedicure nog net bereikbaar. Deze gastvrije, gezellige vrouw heeft een ingewikkeld leven. Maar ze zit niet bij de pakken neer. Maria, zo noem ik haar hier vanwege de heiligenbeelden in haar huis, is zo iemand die altijd iets meemaakt. Of ze nu wil of niet.

Gelukkig ook mooie dingen. Het begon met koffie. Dat lustten de stratenmakers wel. De loop zat er snel in: bij haar kon je terecht. Stratenmaken is zwaar werk. De pauzes van de werkploeg werden langer. Het was ook zo gezellig. En dan die lekkere koeken. De pedicure raakte op goede voet met de stratenmakers, die op hun beurt iets beschermends en ridderlijks over zich kregen.

‘Mannen van alle leeftijden, ook zestigers. Ik sprak een dertiger die zo’n tien e..