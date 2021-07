Statiegeld op plastic flesjes als begin van de oplossing voor al het zwerfafval in Nederland

Van de 900 miljoen kleine plastic flessen die jaarlijks in Nederland verkocht worden, belanden er volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu 100 miljoen in het milieu. Het duurt vijfhonderd jaar voordat een petflesje is opgelost tot kleine deeltjes plastics. Die microplastics belanden steeds vaker in de zee. Via de voedselketen komen ze vervolgens in de mens terecht. Laten we hopen dat statiegeld op plastic flesjes - vanaf 1 juli een feit - helpt om dat te voorkomen.

Rest nog een ander groot probleem dat cirkelt om de vraag: ‘Als het drinken van een blikje Red Bull je energie geeft, waarom loop je daarna niet naar een afvalbak om ‘m erin te gooien?’ Goed nieuws: blikjes zijn inmiddels ook in het vizier om vanaf volgend jaar..