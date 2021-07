Zeg vaker zoals Glenn Helder: ik vind dit een beetje nep

Oud-voetballer Glenn Helder had woensdag op NPO Radio 1 niet zo’n behoefte om te praten over het onderwerp waarvoor hij was uitgenodigd. Voetbal. Normaal gesproken worden programmamakers niet zo vrolijk van mensen die met een eigen verhaal komen aanzetten, maar presentator Jurgen van den Berg leek er wel blij mee, omdat hij het ook ongemakkelijk vond om in de ochtend na de aanslag op Peter R. de Vries ‘gewoon over voetbal’ te moeten praten. Er ontstond een mooi en ietwat zoekend gesprek over de dingen die je echt bezighouden en dat zelfs voetbal dan heel onbelangrijk wordt. Dan wil je daarover praten, zelfs al weet je nog maar weinig.

Ik koester zulke momenten, waarop iemand ruimte maakte voor wat een ander echt beweegt, en nog meer..