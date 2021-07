Nigeriaanse meisjes laten onze jongeren zien waar ze hun kracht vandaan haalden

Als opvoeder van tieners, denk ik natuurlijk veel na over geloofsoverdracht. We willen onze jongeren graag binnenhouden, zowel binnen de kerk met een grote K als binnen onze kerk. En we willen jongeren van buiten de kerk binnen krijgen.

Maar je zit met die kloof tussen kerk en cultuur die gewoon lastig te overbruggen is. Kerken vergaderen en experimenteren wat af, allemaal om de drempel maar iets te verlagen.

Voor je het weet zit je in de kerk met het vaste groepje ouwe mensjes, die lichtelijk verward een heel ingewikkeld modern lied zingen, begeleid door een YouTube-video met daarop een hossende menigte jongeren, geprojecteerd op een brokkelige muur naast de 12e-eeuwse muurschilderingen met een beamer die wankelt op een stapel..