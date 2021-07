Wie een christelijke ethiek wil moet dit goed voor ogen houden. Je komt niet verder dan de marge

In ethische discussies wordt herhaaldelijk een beroep gedaan op de natuur. Dat kan met heel verschillende intenties zijn. Soms gaat het over de natuurlijke orde waaraan je niet mag tornen. Een andere keer gaat het erom dat je nu eenmaal bent zoals je bent en dat anderen dat moeten respecteren. Wie zich beroept op de orde van de natuur – en dat betekent als het over mensen gaat: op de biologie – moet wel weten wat hij doet. In de natuur heerst nog altijd de survival of the fittest. Er mogen allerlei nuanceringen zijn aangebracht bij dit adagium van Darwin, maar de kern is niet veranderd.

natuur

In de natuur kijken levende wezens hoe ze het best kunnen overle..