Advertenties van het genre ‘te mooi om waar te zijn’: mensen die daarin trappen vind ik behoorlijk dom. Verschijnt er in de marges van je socials een kunstzinnig-veelkleurige jas of jurk voor pakweg drie tientjes en bezwijk je voor de verleiding? Dan moet je niet zaniken wanneer je na zes weken een voddige vuilniszak uit de verpakking haalt die nog niet de schíjn heeft van een excentrieke look. Stumperd, je had het kunnen weten. U voelt het aankomen: deze onsympathieke laatdunkendheid schreeuwt om karma. Annemarie zal voor de bijl gaan, en hoe. Het betreft dekbedovertrekken, drie voor de prijs van één. Nu raak ik van twéé voor de prijs van één al in vervoering, maar dríe voor de prijs van één maakt me ronduit wild. We zitten in ..

