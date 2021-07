We hebben elkaar nodig, net als mais, bonen en pompoenen

Op de volkstuin ben ik druk met bonen, mais en pompoenen. Deze drie helpen elkaar, ontdekten indianen in Noord-Amerika: de bonen klimmen in de mais terwijl pompoen de bodem bedekt. Voilá, de ‘Three Sisters’, zoals deze duizenden jaren oude teeltmethode genoemd wordt. Zo komt inheems Noord-Amerika dichtbij. Voor ons in Nederland is het best ver weg, als we lezen over kostscholen die kinderen weghielden bij hun familie: ‘Vernietig de indiaan, redt de mens’. Dat hebben ‘wij’ toch niet gedaan? Nee, maar zo ver van ons bed is het ook weer niet. Canadese christenen houden zich bezig met de geschiedenis van hun land. De Christian Reformed Church werkt aan verzoening met de Cree- en Métis-volken. Op internet stuit ik op kleurige kunstwerken, ze ..

