Papoea’s wordt afgenomen voor palmolie- en ertswinning

Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat een massaal uitroeien van een bevolkingsgroep internationaal erkend wordt als genocide (volkenmoord)? De kwestie is actueel. De Tweede Kamer riep het kabinet op zich helder uit te spreken over de Turkse massamoord op Armeniërs na de Eerste Wereldoorlog. VN-deskundigen constateerden dat de Islamitische Staat schuldig is aan genocide op Iraakse jezidi’s. Duitsland vroeg vergeving aan Namibië voor het doden van zo’n 65.000 Herero’s aan het begin van de vorige eeuw.

Wat is het belang? Erkenning van schuld uiteraard. Nabestaanden van door geweld gedecimeerde volken wachten daarop. Maar er is nog een belang. Dat wordt verwoord in artikel 1 van het Genocideverdrag uit 1948. Dat verdrag breekt in op het v..