Het eerste wat ik hoorde na de excuses op Keti Koti, is dat de overheid financieel over de brug moet komen

Als ik hoor over de afschaffing van de slavernij en het leed dat dit tot op vandaag met zich meebrengt, moet ik geregeld aan mijn voorgeslacht denken. Vergeleken bij mij hadden die heel wat knechting en armoe te verduren. Ze waren vrij, voor hen was er in 1863 geen Keti Koti (gebroken ketenen). Maar wat was slaaf, wat was vrij in die tijd?

Mijn betovergrootvader was in de jaren 1830 arbeider. Een arbeider gehoorzaamt zijn meester, luidde het gebod voor hem. En eenmaal arbeider, altijd arbeider, zo had God het gewild. Zo ook voor zijn zoon uit 1848. De om zijn fijnzinnigheid bekende hoogleraar Herman Bavinck zei op het Sociaal Congres van 1891 doodleuk, dat de een nu eenmaal recht had op biefstuk en de ander op roggebrood. En later k..