Het verleden werkelijk begrijpen en recht doen is moeilijk

Er heerste rust in het Rijksmuseum. Geen massa’s mensen uit alle windstreken die elkaar het zicht belemmeren op De Nachtwacht of Het Melkmeisje. Ik pakte de overbekende schilderijen graag even mee, ná de tentoonstelling Slavernij. Die volgorde liet zich gelden. Door de confrontatie met gruwelijkheden van de slavernij in koloniale tijden, verloor Hollands glorie wat van haar glans. Niet dat de slavernijgeschiedenis me onbekend was. Maar het maakt verschil als je er net in ondergedompeld bent; als grote lijnen van het kwaad diepte krijgen in verhalen over mensenlevens.

Denk aan Tula, tewerkgesteld op een plantage op Curaçao. Hij kwam in verzet en kon zich beroepen op idealen van de Verlichting en de Franse Revolutie, die ook in Nederl..