Het verhaal van Kikker en Pad na coronatijd, vrij naar Max Velthuijs

Dit is het verhaal van Kikker en Pad na coronatijd, vrij naar de boekenreeks van Max Velthuijs over dit mooie duo.

‘Ik voel me niet fijn’, zei Pad. Kikker had net aan de deur van zijn huisje geklopt. ‘Wat scheelt er aan’, vroeg hij aan Pad. ‘We zijn nu wel voorbij de horizon, maar ik vond de uitkijkpunten toch mooier. En iedereen wil weer van alles. Ik word er een beetje moe van.’

Pad trok de dekens tot over zijn oren en zuchtte eens diep.

‘Ergens naar uitkijken is inderdaad fijn zijn, maar ik ben blij dat de coronatijd voorbij is. We zijn vrij!’

‘Ik ben gewoon Pad, net als voor en tijdens corona.’

‘Weet je wat, we gaan de vrijheid vieren. We vragen aan Varkentje of hij een taart wil bakken.’

Dat leek Pad een goed idee, en samen liepen z..