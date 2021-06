Een minister die haar autogordel niet om heeft. Dat is fout. Maar hoe erg is het?

Bij het maken van de VPRO-documentaire over D66-leider Sigrid Kaag heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zich fors bemoeid met fragmenten die ze er niet in wilden hebben. Dat Kaag op enkele beelden in haar dienstauto te zien is zonder autogordel om, wilde de minister zelf ook liever niet. Dus zei haar ambtenaar tegen de VPRO: ‘Moet worden aangepast. Zal anders leiden tot publicitair gedoe.’

Het zijn vaak de mensen rónd een minister die bloednerveus van zulke beelden worden. Bij het ministerie en bij D66 in dit geval. Niet omdat ze het verschrikkelijke fout vinden, maar omdat ze ‘in control’ willen zijn. Alles wat daarbuiten valt, heet al gauw ‘gedoe’. Wat een naïef streven is als je onafhankelijke media laat meelopen. Maar, de..