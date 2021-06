Minder zitten is de enige oplossing. En wat komt het goed uit dat het met het eind van de lockdown ook vakantie is

Zitten is het nieuwe roken, had hij gezegd. En dus ging ik (weer lekker typisch) als een speer aan de slag met m’n nieuwe zelfhulpproject. Ik had toch nog ergens die gratis stappenteller liggen. Al zoekend luisterde ik verder naar het ‘Baardmans’-filmpje met een boodschap die ook volgens hem al jaren bekend was.

‘Nederlandse jongeren zitten ruim tien uur per dag!’ Zijn we ergens Europees kampioen in, is het in zitten. Dat deze cijfers van voor de lockdown zijn, is schrikbarend. De jongeren die reageerden in de comments waren echter minder verrast en staken hun sarcasme niet onder stoelen of banken. ‘Als je vijf uur op school zit, ben je al een heel eind.’ En dat deze schatting nog aan de lage kant is, hebben we tijdens die ..