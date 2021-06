Overnameprooi betaalt de rekening van de hebzucht

Hebzuchtige aandeelhouders die snel willen cashen klinkt het als muziek in de oren: barbaren aan de poort.

Als met een vijandig bod getracht wordt een beursfonds over te nemen, wacht een lucratieve premie. En het wordt nog mooier als het beursfonds een bondgenoot– een witte ridder – in de hand neemt om de ongewenste indringer te dwarsbomen. Dat ontstaat een biedingenstrijd waardoor het bedrijf een speelbal wordt van het kapitaal.

In de Nederlandse vennootschapstraditie zijn vijandige overnames eigenlijk not done. Het wordt gezien als een uitwas van het Amerikaanse wildwestkapitalisme. Elsevier-topman Pierre Vinken had daar in de jaren tachtig geen boodschap aan en probeerde met een vijandig bod uitgeverij Kluwer in Deventer over t..