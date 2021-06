Nee, de slavernij is niet ‘toch al heel lang geleden’. Kijk naar de verhalen van Candida en Oluale Kossola

In de week van Keti Koti, onze nationale slavernijherdenking op donderdag 1 juli, een waargebeurd verhaal en twee boekentips. In 1857 spoelde er op een strand in Spanje een Afrikaans meisje aan. Ze werd gevonden door een oudere man, een strandjutter, ‘die met haar zijn schaarse kleding deelde, haar adopteerde ondanks zijn armoede, en daarna vanaf haar adolescentie haar gezel (companero) werd’. Zo schrijft de Vlaamse auteur Herman Portocarero in De zwarte handel, een indrukwekkend boek over hedendaagse sporen van de slavernij.

Waar kwam ze vandaan, dit kind uit Luanda in het huidige Angola, jonger dan veertien? Ze had geen brandmerk van een slavenhandelaar, zag haar redder. Dat duidde erop dat zij deel was van een verboden menselijke ..