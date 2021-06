Ook hier kan onze democratische rechtsstaat kapot, echt kapot

Ooit zag ik hoe een Egyptische zakenman het in zijn overmoed durfde op te nemen tegen het bewind van Hosni Mubarak, dat ogenschijnlijk eeuwig duurde. En je wist onmiddellijk: dit loopt niet goed af voor de al te moedige man. Hij eindigde inderdaad in een cel. Zo gingen die dingen in het Egypte van Mubarak. De gemiddelde Egyptenaar stelde het destijds schouderophalend vast. Zoals het ook in het Rusland van Putin gaat. Kritische journalisten krijgen auto-ongelukken. Politieke tegenstanders verdwijnen in een strafkamp of worden vergiftigd in een buitenland. En rechters vellen oordelen waarbij Putin gek genoeg altijd aan het langste eind trekt. Het is het model dat Erdogan in Turkije buitengewoon aanspreekt.

In sommige landen gaat het er subt..