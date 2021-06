Veelzeggend wel, dat ‘aanstootgevend’ een woord is, maar ‘aanstootnemend’ niet

Een aantal jaar geleden had ik een nogal surrealistische ervaring bij een joviale visagiste. Nadat ze me grondig had bekeken, zei ze: ‘Ik zou mijn man nooit naar jou toesturen.’ Ik lachte omdat ik dacht dat ze een grapje maakte, maar ze keek me serieus aan.

‘Ik ken jouw type, ik was vroeger ook zo,’ vertelde ze, terwijl ik plaatsnam in de stoel voor haar. Ik was erg benieuwd naar wat voor type zij vroeger dan wel niet was en wachtte naarstig op haar volgende zin. ‘Ik wilde ook alleen maar mooi zijn.’ Oké, dacht ik, dat is een vrij snelle conclusie. Maar ik kon niets zeggen, want ze was druk met de poederkwast in de weer op mijn gezicht. ‘Ik had dertig paar schoenen in huis’, ging ze onverstoorbaar verder, haar noeste kwast-kuren voortzett..