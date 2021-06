Wanneer een vrouw iets als seksisme ervaart, dan is die ervaring een feit

Die zin hakte erin bij hem: ‘Er is sprake van seksisme wanneer een vrouw dat zo ervaart.’ Het stond in het ND-commentaar over seksisme. Ik was erbij toen een mannelijke lezer erop stuitte. De ‘vuistregel’, zoals die werd genoemd, leek hem

vogelvrij te maken. Mag hij een vrouw niet meer laten voorgaan?! En mag hij daar zelf dan niets meer van vinden?!

Deze krantenlezer werkt niet in de kerk, waarover het afgelopen tijd steeds ging, maar in de industriële sector. Hij ziet daar vrijwel uitsluitend mannen het zware en vieze werk doen. Waarom is dát nooit een reden om ongelijke posities van mannen en vrouwen in de samenleving aan de kaak te stellen?, vroeg hij zich af.

Ik wreef mijn ogen ook uit bij de bewuste vuistregel. Je kunt iemand toch gee..