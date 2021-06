In Genesis staat iets wat zelfs God niet kan. Vee heb je pas als er mensen zijn

Vorig jaar juli, gegokt en gewonnen: de vakantie naar Frankrijk gaat gewoon door. Met mijn vrouw en twee vrienden liggen we ergens in Lot-et-Garonne tegen middernacht in het gras schuin omhoog te turen.

Het duurt even, en we hebben een kijker nodig, maar dan hebben we hem te pakken: Neowise, de komeet die zich in zijn schijnbaar verticale baan achter de horizon op aarde lijkt te storten.

Ik houd van kometen, net als van de nevel in Orion en de vage vlek van ons zusterstelsel in Andromeda, kortom: het ‘andere’ dat aan de hemel is waar te nemen. Andere? Anders dan zon, maan en sterren.

Van deze drie horen we dat God ze heeft geschapen. Maar wanneer schiep God de zwarte gaten, de asteroïden, quasars, pulsars en de manen van Jupiter, andere pla..