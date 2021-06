Biologie kun je beter niet te veel ontkennen: je sekse-identiteit valt niet te negeren

De afgelopen weken heb ik diverse keren het verhaal over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw gehoord. Nou, dat was wel een woord op zijn tijd, zullen we maar zeggen. Want in diezelfde weken publiceerde deze krant een onderzoek naar de bejegening van vrouwen in de kerk. En dat gaat niet altijd goed. De meeste vrouwen weten daarover mee te praten: genegeerd worden, gekleineerd worden, seksistisch bejegend worden, grensoverschrijdend gedrag en wat al niet meer. Wij wisten al dat de kerk voor kinderen geen veilige plek was, nu blijkt dat dit ook voor vrouwen geldt.

Anders gezegd, het nieuws had de aarde omgewoeld en daarin viel het woord uit het Evangelie. Jezus praat met een vrouw. De evangelist Johannes vindt het opmerkelijk, ..