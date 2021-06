Voelen, ruiken, proeven, knuffelen, zingen, dansen, spelen, lachen en huilen als nooit tevoren

‘De koster zet nu alle deuren open zodat we het slotlied ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ allemaal kunnen meezingen!’ In de stem van de voorganger klinkt ontroering door. Wie had dat ooit gedacht, dat we bijna anderhalf jaar lang gezamenlijk de mond gesnoerd zouden worden in de kerk. Het orgel is niet mijn favoriete begeleidingsinstrument, maar het kan helemaal niks schelen. Hoewel ik zelf niet eens in de kerk ben en het geheel van achter een scherm aanschouw, prikken de tranen achter mijn ogen als de sterk uitgedunde gemeente de slotzang inzet. Wat voel ik met ze mee, wat houd ik van samen zingen en wat hebben we dit lang moeten missen!

