Vier scholen op een kluitje: gezonde verschillen en volwassen keuzevrijheid

Als ooit een monument voor artikel 23 van onze Grondwet wordt opgericht, over de vrijheid van onderwijs, houd ik het park voor ons huis aanbevolen. Er staat een groepje berken dat goed schaduw biedt aan schoolgaande kinderen die er iedere ‘mooi weer’-pauze ravotten en klieren.

Hun school is een van de vier basisscholen die in één gebouw met twee vleugels zetelen, aangrenzend aan het park. Het is de onderwijsvrijheid ten voeten uit: vier scholen op een kluitje. Waar anderen op voorhand mogelijke bezuinigingen en kansen op schaalvergroting zien, zie ik gezonde verschillen en volwassen keuzevrijheid.

De vier scholen verschillen in naam (De Rank, De Ontdekking, De Zonnebloem en De Wizard), identiteit (tweemaal openbaar, islamitisch en protesta..