Bij Tot Heil des Volks helpen we niet alleen prostituees om uit de prostitutie te komen. We worden ook geregeld gebeld door mensen die gebruikmaken van diensten van prostituees.

Ik werd gebeld door een man. Kan ik met je praten? Jarenlang had de man gebruik gemaakt van wat hij noemde ‘betaalde liefde’. We hebben nu een heel aantal gesprekken gehad en ‘betaalde liefde’ blijkt de samenvatting te zijn van heel zijn leven tot nu toe.

Thuis had hij geleerd van jongs af aan dat hij liefde moest verdienen. Als ik me goed gedraag, vinden papa en mama mij lief. Dat patroon is alleen maar groter geworden bij het ouder worden. Hij haalde het ene na het andere diploma en leverde topprestaties. Allemaal om gezien te worden en geliefd te worden. Het sta..