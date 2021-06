Van tegenstelling naar aanbidding. Zo kun je ook met de Drie-eenheidsleer omgaan

Een dogma dat in eerste instantie heel ingewikkeld lijkt, is de Drie-eenheidsleer. Hoe kan God tegelijkertijd Een en Drie zijn? Je kunt allerlei voorbeelden gebruiken, zoals die van de zon: die geeft warmte, licht en straling. Of zoals één persoon drie rollen heeft: vader, zoon en echtgenoot. Toch doen deze voorbeelden tekort. Ze kunnen de eenheid en drieheid van God niet gelijkwaardig genoeg uitleggen. Voor je het weet ligt alle nadruk op de eenheid of op de drieheid.

In de westerse theologiegeschiedenis is de nadruk op de eenheid van God komen te liggen. Dit zie je terug in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Artikel 1 gaat over ‘dat er een enig God is’. Artikel 8 gaat over de ‘Heilige Drie-eenheid’. De eenheid en drieheid van God lijkt e..