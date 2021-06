Normaal doen

Als er in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw net zoveel aandacht zou zijn geweest voor homoseksualiteit als nu, dan zou ik nooit zijn geboren. Een van mijn ouders was homoseksueel en is naar de toen heersende gewoonte getrouwd. Dat werd geïntegreerd in het leven, goedschiks of kwaadschiks. En natuurlijk pakte dat niet altijd goed uit. Mijn ouders zijn op hun manier gelukkig geweest, maar het zou in deze tijd anders gegaan zijn. Dan was ik er alleen nooit geweest. In mijn jeugd kwamen er regelmatig homoseksuelen over de vloer, dat ervoer ik als normaal.

Onze buurman kwam af en toe als vrouw gekleed naar buiten, stapte in de auto en de volgende dag was hij weer de buurman, het hoorde erbij. Er werd wel even van opgekeken, maar hi..