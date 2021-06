Gematigde vrolijkheid bij Kaag en Rutte. Hoe zou dat eruit zien?

‘Er moet een zekere mate van vrolijkheid in de formatie komen’, zei informateur Mariëtte Hamer dinsdag. Het blijft wat zuinigjes. Een zekere mate. Van een sociaal-democraat als Hamer verwacht je ook wel zoiets. Uitbundigheid zit in haar politieke stroming niet ingebakken. Het leven en de strijd zijn ernstig.

Bij Mark Rutte weet je dat hij het kan, die vrolijkheid. En sinds Sigrid Kaag op een tafel heeft gestaan, weten we dat zij ook een zekere mate van vrolijkheid heeft. Ze moeten het samen gaan doen. In de zomervakantie. Een werkstuk schrijven. Als leerlingen die het in het gewone schoolseizoen niet gehaald hebben en het op de zomerschool moeten inhalen.

Dat er nu om ‘een zekere mate van vrolijkheid’ wordt gevraagd, betekent natuurlijk da..