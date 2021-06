Puur toeval in Leersum?

‘Puur toeval’, kopt een landelijk krant een dag nadat een hevige valwind Leersum had geteisterd. Verderop in het artikel wordt uitgelegd wat een valwind is en waarin deze verschilt van een windhoos.

Als ik die kop lees, denk ik: Ja, en? Waarom is het belangrijk dat we gelijk te horen krijgen dat het toeval is? Maakt dit voor die mevrouw aan de rand van het dorp uit, nu haar auto, platgedrukt onder een omgevallen beuk, muurvast op de oprit staat? Zou het de twee hardlopers die ternauwernood aan een vallende tak ontsnapten, echt uitmaken dat het toeval was? Is er een kans dat ze anders zouden denken dat het bewust was? Dat er opzet in het spel is? Een of andere mysterieuze opzet in de natuur? Of een menselijke fout? Had er geen code knalroo..