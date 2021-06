Voetballen met slot en grendel

Catenaccio in het Italiaans betekent ‘grendel’. In de Bijbel, als aartsvader Jakob zijn zonen zegent (Deuteronomium 33), zegt hij tegen Aser: Di ferro e di rame siano i tuoi catenacci / e quanto i tuoi giorni duri il tuo vigore. Dat van ijzer en brons jouw grendels zijn / en jouw kracht duurt zo lang als je dagen. Het is de term geworden voor een manier van voetballen: met z’n allen achterin gaan staan, afwachten, tegenhouden en zelf scoren uit een snelle uitbraak. Spelen met het slot op de deur. 1-0 is de beste uitslag. Catenaccio geldt als n..

