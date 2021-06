Delen van de Joodse gemeenschap zijn diep gezonken

Zionisme was nooit een echt ingewikkeld concept. Zionisme is het kenmerk van de verbondenheid van de Kinderen Israëls met het Heilige Land. Het staat letterlijk voor dat Godsgeschenk uit Genesis 15:7 ‘Ik ben de Eeuwige die u heeft uitgevoerd uit Ur der Chaldeeën om u dít land te geven, om het in bezit te nemen’. Het gaat over de belofte aan de aartsvaders, het gaat over het Heilige Land en natuurlijk over G’d zelf. Zo eenvoudig was het de eerste paar duizend jaar. En die eenvoud ging verder tijdens de eerste negentien eeuwen van diaspora van het Joodse volk na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Te midden van verbanning, vervolging en alle nog daaropvolgende ellende trok het Joodse volk zich terug in de getto’s van Europa. Maar we..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .