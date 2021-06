We vinden slavernij zo verkeerd, dat we er gewoon van uitgaan dat de Bijbel slavernij afkeurt

Binnenkort doen enkele van onze kleinkinderen mee aan een door International Justice Mission (IJM) georganiseerde Mudraise. Ze rennen dan zes kilometer door de modder en worden gesponsord door familie en vrienden. Het doel is geld in te zamelen voor de strijd tegen slavernij. Nietwaar? We verafschuwen slavernij. Slavernij betekent dat mannen, vrouwen of kinderen tot eigendom van een ander zijn gemaakt. We veroordelen dat als mensenroof. Naar het beeld van God geschapen medemensen worden basisrechten en -vrijheden ontstolen.

Intussen vraag ik me af of onze kleinkinderen zich ook langs allerlei hindernissen zouden willen worstelen als het om bijbelse slaven als Eliëzer, Hagar of Onésimus zou gaan. Met die namen wil ik duidelijk maken dat de..