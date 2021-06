Wie zich een van de 44.000 lichamen in herinnering brengt, kan deel zijn van een verandering

Moge deze zondag een dag van rouw zijn, in Nederland en heel Europa. Het is Wereldvluchtelingendag en ik hoop dat u naar de gedenkplaats op het strand van Scheveningen toogt en dat uw dominee of uw pastoor, online dan wel offline, zijn preek ter zijde legt en ‘de lijst’ erbij pakt. Die donkerdroeve lijst met 44.000 mensen wier lichamen gevonden zijn, nadat ze het leven hadden gelaten tijdens hun poging de inmiddels onbereikbaar gemaakte veiligheid van Europa te vinden.

Op het strand van Scheveningen vindt u zondag een eindeloze rij gedenktekens gemaakt door schoolkinderen, ouden van dagen, kerkelijken, activisten en nog vele anderen. Voor elk gevonden lichaam dat de vlucht naar veilige oorden niet overleefde, vanwege de manier waarop de m..