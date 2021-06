Wat ging er om in het hoofd van die anonieme persoon die Eriksen op internet al dood verklaarde?

Lange tijd heb ik gedaan alsof ik voetbal haatte. Dat levert steevast kostelijke gesprekken op met mensen die van voetbal houden. Die kunnen kijken alsof ze water zien branden wanneer je omstandig uitlegt waarom je het volmaakt onnozel vindt om met z’n tweeëntwintigen achter een bal aan te hollen. Hoezeer ze ook hun best doen zich in jouw positie te verplaatsen, het lukt ze niet. Ik vind dat onbegrip ontroerend en waardevol. Je medemens altijd maar begrijpen is ook zo saai.

Ik haat voetbal niet écht, inmiddels durf ik daar wel voor uit te komen. Ik ben noch een enthousiaste voetballiefhebber, noch een hartstochtelijke hater. (Dat ik iets daartussenin ben, begrijpt al helemáál niemand; ook dat onbegrip is waardevol.)

grimasLaatst keek ik met m..