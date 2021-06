De ongekoesterde ruimte van Heesterveld werd omhelsd door de mensen die het ermee moeten doen

Het gebeurt niet vaak dat je op één dag twee totaal verschillende gezichten van een stad ziet. In Amsterdam heb ik een gesprek bij het Minervaplein, een deftige en oer-Amsterdamse buurt met prachtige jarentwintig-architectuur. Mijn volgende afspraak is in Zuidoost, de Bijlmer, dat belooft een boeiende overgang te worden naar een wijk met een totaal andere sfeer.

Onderweg in de metro neemt het aantal Surinaamse, Caribische en Afrikaanse Nederlanders toe. Voor een kleurgrens in de stedelijke ruimte hoef je niet naar Londen of Parijs. Bij een vorig bezoek zag ik hoe op deze metrolijn een zwarte jongen keihard tegen de grond werd gewerkt door beveiligers. Hij was duidelijk verstandelijk gehandicapt. Dat speelde voor die beveiligers geen rol, ..