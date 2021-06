Gezakt of een her? Het maakt niet uit: geslaagd ben je ook zonder diploma

Sommige woorden of begrippen klinken raar als je ze op je in laat werken. Ze geven een gradatie aan die gevoelsmatig niet klopt. De plus-klas bijvoorbeeld. Als je daar niet in zit, ben je dan een min-kind?

Afgelopen week bekroop me een onbehaaglijk gevoel bij het woord ‘geslaagd’. Want wanneer ben je dat? En als je niet geslaagd bent, ben je dan het tegenovergestelde: gefaald, geflopt of mislukt?

Donderdag zouden we gebeld worden door school. Geslaagd, gezakt of een her?

Toen het verlossende woord klonk - geslaagd - sprong mijn kind een gat in de lucht. Ik ook, maar minder hoog. Want ik vond haar al geslaagd vanaf de dag dat ik haar in mijn armen hield. En een van haar beste vriendinnen die niet slaagde, vind ik ook zeer geslaagd.

Met enige..