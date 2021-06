Morgen is voor ons verborgen. Morgen, dat weet God alleen

Ik droomde dat ik langzaam leefde, langzamer dan de oudste steen. Deze dichtregel van M. Vasalis komt in gedachten bij natuurfilms. En dan vooral bij de time lapse, de versneld afgedraaide opname. Trage processen zie je razendsnel ontvouwen. Bloemen springen in bloei, bossen spuiten de grond uit, na zware sneeuwval volgt de lente per direct, secondenwerk. Vasalis schrok van haar droom. Maar ik vind het prachtig om te zien. Die versnelling maakt iets zichtbaar van wat we nooit in zijn geheel kunnen overzien: de tijd.

Kurkdroge bossen schieten in het groen in de serie Earth’s Tropical Islands (EO/NPO2); op Madagascar overleeft men droogte dankzij waterput..