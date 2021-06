Oordeel zelf

Waarom greep niemand in? Bij het toeslagenschandaal werden onschuldige ouders en kinderen vermalen door de machinaties van de overheidsbureaucratie. De staat was hier geen schild voor de zwakken, maar een instrument van onrecht. Maar de overheid is geen machine. Zij bestaat uit mensen van vlees en bloed. Mensen bij wie, volgens christenen, kennis over goed en kwaad ‘in hun hart geschreven staat’. Romeinen 2:15 verwijst naar een van de fundamenten van onze beschavingstraditie: de natuurwet. Die kent twee uitgangspunten. De eerste is dat morele waarden niet subjectief zijn, maar een objectieve realiteit, verweven met de structuur van de kosmos. De tweede is dat wij die moraal zelf kunnen kennen via ons verstand. Wat goed, slecht, of rechtv..

