Hier en daar krijgt de discussie over geschiedenis trekjes van een hedendaagse beeldenstorm

Je hebt meningen en je hebt feiten. Dat onderscheid leek duidelijk. Maar tegenwoordig lijkt het steeds meer te vervagen. Meningen presenteren een werkelijkheid op basis van (alternatieve) feiten, maar deze worden zeker niet door iedereen als feiten geaccepteerd. Het vertroebelt het publieke debat. Het sluit tegelijk aan bij de ervaring dat het zo verschrikkelijk moeilijk is elkaar in een debat te overtuigen.

De geschiedenis lijkt in zekere zin bij het domein van de feiten te horen. Het verleden is voorbij en wat is gebeurd, is gebeurd. Aan de geschiedenis kun je dus goed argumenten ontlenen. Maar zeker op het terrein van de geschiedenis zijn opvattingen, meningen en waarderingen van groot belang. Het gaat om een gekleurd beeld van het ver..