Schone industrie, groente kweken zonder kanker erbij, nee, dat lukt nog niet overal in Nederland

Een paar dagen meegevaren, met een gehuurd motorjacht, de Nederlandse binnenwateren op. Bij Doesburg sluist mijn nautisch begaafde zwager ons de Oude IJssel op. Een lieflijke stroom, waar je nog kunt geloven dat het goede van de oude wereld blijft voortbestaan. Dat het op ons wacht, ergens, ongeschonden, aan het einde van de reis.

Joris van Casteren schreef in 2013 ‘Het been in de IJssel’. Dat ging over de ‘nieuwe’, de grote IJssel, die naar Hattem stroomt. Door zijn merkwaardige boek ben ik gaan beseffen hoeveel ongerechtigheid er zoal ons land in spoelt.

Als rivierdelta is Nederland het afvoerputje van Europa. Daar denk ik maar liever niet teveel over na, als rivierzwemmer. En in de lente, wanneer de rivieren soms bijna ijsgroen zijn van..